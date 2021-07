18-jährige Grabowski über 200 m Rücken Zwölfte

Die Burgenländerin Lena Grabowski hat am Freitag im Olympia-Semifinale der Schwimmerinnen über 200 m Rücken Gesamtrang zwölf belegt. In 2:10,10 Min. war die 18-Jährige um 0,33 Sek. langsamer als am Vorabend (Ortszeit) im Vorlauf, auf den Endlauf der Top acht fehlten ihr 1,34 Sekunden.