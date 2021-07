Bergpanorama und Muskelkrämpfe

Nach einem Jahr der Pandemie-Pause findet der Großglockner Ultra Trail an diesem Wochenende rund um Österreichs höchsten Berg wieder statt. Knapp 1500 „Hochgeschwindigkeitsbergsteiger“ messen sich in insgesamt fünf Bewerben (vier Einzel-, ein Teambewerb). Darunter befinden sich auch einige Topstars der Szene: Pau Capell (Sp), zweifacher Ultra Trail Weltmeister, geht beim Großglockner Trail (57 Km/3500 Hm) neben den deutschen Aushängeschildern Hannes Namberger und Florian Reichert an den Start. Auch die Schladmingerin Johanna Hiemer, zweimalige Siegerin des Weißsee Gletscherwelt Trails (35 Km/1500 Hm), ist wieder dabei.