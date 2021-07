„Herzproblem“: Bob Odenkirks Zustand wieder stabil

„Er wird wieder okay“, twitterte Odenkirks Sohn Nate. In einem Statement aus dem Umfeld des Stars hieß es, der Grund für den Kollaps sei ein Problem mit Odenkirks Herz gewesen. Er befinde sich aber in stabilem Zustand. „Er und seine Familie möchten ihre Dankbarkeit gegenüber den Ärzten und Krankenschwestern zum Ausdruck bringen, die sich um ihn kümmern. Genauso richten wir unseren Dank an seine Crew am Set, die bei ihm geblieben sind“, hieß es weiter.