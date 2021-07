„Diese Medaille ist das Größte, das es gibt!“

„Das ist unbeschreiblich“, stammelte Polleres, „meine Gefühle gehen drunter und drüber.“ Obwohl sie normal als „Ruhepol“ gilt. Gestern half Polleres diese mentale Stärke. „Ich konnte den Trubel gut ausblenden.“ Und auch den Druck. Denn im Gegensatz zu Borchashvili hatte sie zu den Favoritinnen gezählt. Nur anfangs merkte man Michi die Nervosität an. In Runde zwei hätte ihr Turnier gegen Sengyeon Kim (Kor) enden können, doch dann kam Polleres in Schwung.