Corona-Fälle in der Steiermark steigen wieder an

In absoluten Zahlen am stärksten betroffen sind die Stadt Graz und Graz-Umgebung. Dort wurden 27 beziehungsweise 15 der neuen Fälle am Mittwoch gemeldet. In Graz gibt es derzeit 186 aktiv Infizierte, in Murau sind es zwei, in Leoben fünf. Insgesamt sind 461 Steirerinnen und Steirer aktiv erkrankt.