Regen, Sturmböen: Gewitter zog über Wien hinweg

Knapp 45 Minuten später zeigte sich mit Blick gen Westen bereits wieder stellenweise blauer Himmel. Das Gewitter zog weiter in Richtung Osten ab. Allerdings führte das Gewitter in so manchem Bezirk zu Stromausfällen - betroffen waren laut der Homepage der Wiener Netze Haushalte in Alsergrund, Hernals, Währing sowie im Bezirk Donaustadt und Liesing.