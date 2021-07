Niederkreuzstetten: Nächtliches Volksfest für Anna

Durch sie hatte Niederkreuzstetten am vergangenen Sonntag Weltbedeutung erlangt. Und kurz nach 23 Uhr war Anna Kiesenhofer in der Nacht auf Mittwoch in ihren Heimatort zurückgekehrt. Die Olympiasiegerin im Straßenradrennen war überwältigt: Hunderte Ortsbewohner jubelten ihr zu, auch die hohe Politik mit Landtagspräsident Karl Wilfing an der Spitze gratulierte der „goldenen Anna“.