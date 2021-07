Neues „Gesicht“ für die Mole in Podersdorf am See

Im Bereich rund um den Leuchtturm in Podersdorf am See bewegen sich in der Saison Tausende Menschen. In einem Architekturwettbewerb ging es nun um das neue Gesicht der Mole. Jetzt steht das Siegerprojekt fest. Das Team „Architekten Söhne & Partner“ und „lescha & partner“ konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.