Alar: „Ich kann viele Tore machen!“

Nach 273 Spielen und 97 Toren in der Bundesliga will es Deni Alar in dieser Saison wieder in jener Liga wissen, wo der Zeltweger vor 15 Jahren seine Profi-Karriere bei DSV Leoben begonnen hat - in der 2. Liga! Der Goalgetter soll Absteiger St. Pölten zurück in die höchste Liga ballern. „Wir wollen auf alle Fälle vorne mitspielen. Wir haben eine gute, hungrige Mannschaft, die auch als einer der Favoriten gehandelt wird.“