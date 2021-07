Wenn eine große Passion zum Beruf wird

Bestimmte Uhren sind gute Investitionsanlagen

Studien zeigen, dass der reine Prestigewert für Luxusuhrenträger immer weiter in den Hintergrund rückt und stattdessen die technischen Höchstleistungen der Hersteller gepaart mit Design und dem Faktor zu alternativen Investitionsmöglichkeit – neben Aktien und Immobilien – Konsumenten zum Kauf antreibt. Besonders begehrte Modelle, wie es auch bereits eingestellte ältere „Rolex Daytonas“ sind, haben in den letzten zehn Jahren eine Wertsteigerung von über 150 Prozent erreicht, was in der heutigen Zeit nahezu utopisch klingt. Speziell in Zeiten, in denen es am Sparbuch keine oder Minuszinsen gibt, stellt die Anlage in Uhren für viele eine sinnvolle und wertstabile Investition mit Steigerungspotenzial dar.