Alko-Lenker lieferte sich wilde Verfolgungsjagd

Um einer Verkehrskontrolle in Hard zu entgehen, trat ein 25-Jähriger aufs Gas seines Boliden und ließ sich von der Polizei durch die ganze Gemeinde verfolgen. An der Bregenzerach setzte der Mann seine Flucht zu Fuß fort. Sein Versteck war nicht sehr originell: Er wurde an seiner Wohnadresse aufgegriffen.