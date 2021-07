13-Jähriger in Hinterhalt gelockt und ermordet

Eine grauenhafte Bluttat unter Teenagern hat sich in der britischen Stadt Reading ereignet: Der 13-jährige Olly Stephens wollte sich in einem Park mit einem Mädchen treffen, ahnte jedoch nicht, dass er in einen Hinterhalt gelockt wird. Dort griffen den Autisten zwei Burschen im Alter von 13 und 14 Jahren an und rammten ein Messer in seinen Körper - während der Lockvogel zusah. Die jungen Angreifer wurden wegen Mordes verurteilt, das Mädchen hatte sich bereits des Totschlags schuldig bekannt.