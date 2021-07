Fahrzeuge nach Kollision in Straßengraben gestürzt

Dienstagmittag kam es in einer rechtwinkeligen Kurve im Begegnungsvekehr der Flatacher Landesstraße zu einem Zusammenprall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Pkw. Dabei kippte der Lkw-Anhänger und stürzte in den Straßengraben, der Pkw des 27-jährigen Mannes wurde ebenfalls in den Graben geschleudert.