Corona-Impfung: Zähes Ringen um jedes Jaukerl

Warum aber sind die Unterschiede in den einzelnen Kommunen teils so groß? „In jenen Gemeinden, in denen es eine schwache Impfmoral gibt, lässt sich fast immer das selbe Muster erkennen: Wenn die Gemeindevorstände Impfskeptiker sind und auch noch die örtlichen Hausärzte das Impfen per se nicht besonders befürworten, dann spiegelt sich das auch in der Impfstatistik wider“, weiß Wolfgang Wlattnig, stellvertretender Landesamtdirektor in der Steiermark.