Gruppeninspektorin Martina Kohlhammer (43)

Ein Mensch ohne Orientierung, ohne Papiere, einer der mit keinem anderen spricht. So jemand steigt in einen Zug und taucht in Prag wieder auf. Oder eben nie mehr. Die Zeit drängt. Die Kriminalistin durchforstet Öffi-Fahrpläne und Stadtkarten, sucht nach Bezugspunkten zum Abgängigen. Das sind seine Pflegeeinrichtung und eine betreute Werkstätte, in er gelegentlich aufsucht. Im Umkreis der beiden Einrichtungen befinden sich mehrere U-Bahnlinien, Busse und Straßenbahnen. Eine Strecke führt zum Hauptbahnhof. Fernzüge in alle Richtungen. Ein schlechtes Zeichen.