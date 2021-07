Zwei Teststraßen in Wien werden geschlossen

Angesichts der Covid-Fälle, die auf Reisen zurückzuführen sind - aktuell rund 25 Prozent in Wien -, wies das Büro auf die Möglichkeit von freiwilligen PCR-Tests im Rahmen von „Alles gurgelt!“ am Flughafen Wien-Schwechat hin: In der dortigen Bipa-Filiale kann sich jeder Ankommende Test-Kits für gratis PCR-Tests abholen. Die Tests können dann in den über 650 Abgabestellen in Wien abgegeben werden. „Das Ergebnis kommt innerhalb von 24 Stunden, egal wohin man weiterreist - ist also auch für Nicht-Wiener und ausländische Touristen nutzbar“, hieß es.