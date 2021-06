Experte warnt vor Verschwinden der Teststraßen

Gemeindebund: Bürger soll nicht für Impfverweigerer zahlen

Im Sommer wollen die Gemeinden die Gratis-Testangebote auf jeden Fall noch aufrechterhalten. „Das schulden wir dem Tourismus“, so Gemeindebund-Präsident Riedl im „Kurier“. Danach rechnet man aber damit, dass alle Österreicher eine Impfmöglichkeit hatten. „Warum soll der Steuerzahler für jene, die sich partout nicht impfen lassen wollen, Geld in die Hand nehmen?“, argumentiert er. Riedl verweist auf Testmöglichkeiten in der Apotheke und Selbsttests.