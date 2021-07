Oberösterreich passt das Angebot in Teststraßen an

Die Kapazitäten in Oberösterreichs Teststraßen werden angepasst, da das Angebot der Wohnzimmertests weiterhin gut angenommen wird. Ab der kommenden Woche werden einzelne mobile Angebote ganz entfallen, einzelne fixe werden in mobile Standorte umgewandelt und bei einigen Standorten werden die Öffnungszeiten an den tatsächlichen Bedarf angepasst