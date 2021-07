Linzer Schüler machen Kunst für die Lawinengalerie

Auf der Riesneralm in Donnersbachtal in der Steiermark gibt es neuerdings eine Lawinengalerie. Die Kunstwerke dafür stammen von Schülern der HBLA für Kunst in Linz. „Wir hatten im Coronajahr so gut wie keine Außenwirkung, darum ist dieses Projekt für uns besonders wichtig“, freut sich Direktor Peter Klimitsch.