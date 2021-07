Erbschaftskrimi: Die Millionärin und ihr Leibarzt

Erbforscher entdeckten zwei Polinnen

An Vorwürfen mangelt es in der Geschichte nicht. Der Arzt soll andere beauftragt haben, mit Frau Swadlo Unterschriften zu üben, was dementiert wird. Die Dame habe, als man ihr vom Arzt ein Testament aufdrängen wollte, den Notar laut Schriftsatz aus dem Zimmer geworfen, was dementiert wird. Darin ist auch zu lesen, dass Dr. T. „seine Position als behandelnder Arzt ausnützte, um direkten Einfluss auf die Erblasserin zu nehmen, damit ein Testament in seinem Sinne zustande käme“, was - natürlich - dementiert wird. Und um das Chaos perfekt zu machen, haben Erbforscher zwei Polinnen entdeckt, die Frau Swadlo zwar nie getroffen haben, die in den Verästelungen des Stammbaumes an den äußersten Spitzen sitzen, aber auch erben könnten.