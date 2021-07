Helikopter-Bergung verursacht 6000-Euro-Rechnung

Anders ist das bei Einsätzen der Bergrettung. Diese werden nämlich immer in Rechnung gestellt - egal, ob Fahrlässigkeit vorliegt oder nicht. Besonders teuer wird das natürlich, wenn ein Notarzt-Helikopter im Spiel ist. Der Chef der Vorarlberger Bergrettung, Martin Burger, betont aber, dass sich horrende Rechnungsbeträge nach Rettungseinsätzen nicht zwangsläufig am eigenen Konto bemerkbar machen müssen. So schützen etwa Mitgliedschaften in alpinen Vereinen ebenso wie eine Fördermitgliedschaft bei der Bergrettung.