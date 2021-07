Wetterumsturz „überraschte“ fünfköpfige Seilschaft

Erneut brachte leichtsinniges Verhalten fünf Bergsteiger unnötig in große Gefahr. Trotz Gewitterwarnung startet die Gruppe am Sonntag ihren Aufstieg zum 2709 Meter hohen Kleinlitzner in der Silvretta in Vorarlberg - und wurde schließlich 80 Meter unterhalb des Gipfels vom widrigen Wetter „überrascht“.