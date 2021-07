Zeugenaufruf nach Vandalenakt im Zillertal

Zwischen 20 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag schlugen die Sprayer zu. An sieben verschiedenen Plätzen in Ried im Zillertal besprühten sie mit Lackspray eine Infotafel, drei Verteilerkästen, ein Verkehrszeichen, einen Zeitungsständer und ein Werbeplakat. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden.