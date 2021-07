Viele Gewinner und ein dicker Aufreger

Der Startschuss im Cup in Wels gegen den Regionalliga-Klub war noch etwas holprig gewesen. Doch nach dem 3:1-Erfolg am Freitag beim Bundesliga-Auftakt in Graz gibt es gar keine Zweifel mehr: Meister Salzburg ist äußerst gelungen in die Saison gestartet. Die „Krone“ nahm die ersten 180 Pflichtspielminuten zum Anlass für eine Mini-Bilanz.