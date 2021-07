Meister Salzburg dreht Auftakt-Hit gegen Sturm

Red Bull Salzburg hat in der Bundesliga einen Start nach Maß hingelegt. Der Titelverteidiger und Serienchampion setzte sich am Freitagabend im Auftaktspiel der neuen Saison in der Merkur Arena bei Sturm Graz mit 3:1 (0:1) durch und beendete damit zum fünften Mal in Folge die erste Partie siegreich. Nach einem Eigentor von Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer (11.) sorgten Karim Adeyemi (69., 85.) und Rasmus Kristensen (76.) vor 13.066 Zuschauern für die Wende.