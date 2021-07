Mehrheitlicher Auftrag der Bürger zur Bodenrettung

Große Mehrheit in der Bevölkerung

Und zugleich ist das ein klarer Auftrag von den Oberösterreichern: 61 Prozent halten „Bodenverbrauch stoppen“ für eine sehr wichtige Aufgabe und 29 Prozent für ziemlich wichtig. Damit steht dieses Anliegen in der Themenliste der SORA-Umfrage an der Spitze. Im Auftrag der Grünen wurden 1396, repräsentativ für die Wahlberechtigten ab 16 Jahren in Oberösterreich, ausgewählte Menschen von 21. April bis 17. Mai befragt - und das quer durch alle Parteilager.