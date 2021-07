Wolfsalarm: Spaziergänger fand erschossenes Tier

Der Finder alarmierte am Samstagnachmittag die Polizei. Er hatte ein totes Tier mit Schussverletzung entdeckt. Vermeintlich handelt es sich um einen Wolf. Ein Wolfsbeauftragter wurde verständigt, das Tier sichergestellt und DNA entnommen. Untersuchungen an der Veterinärmedizinischen Uni in Wien sollen abklären, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt. Auch nach dem Schützen wird gefahndet.