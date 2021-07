„Arbeitgeber müssen heute etwas zu bieten haben“

...und in Paldau einen Pool, Volleyballplatz und Garten für die Mitarbeiter.

Ich weiß nicht, ob die Leute das verlangen, aber ich will alles so gestalten, dass sie sich wohlfühlen. Dass sie ruhige Pausen machen können. Logistik-Gebäude sollen nicht nur für die Produkte, sondern für Menschen sein. Das sind auch Kleinigkeiten wie die Klimaanlage, Kaffee, nahe Toiletten. Jeden Cent, den wir da investieren – auch in vergünstigte Massagen und kostenlose Gesundheitstrainings – kriegen wir mehrfach zurück. Wir haben dadurch weniger Fluktuation und weniger Kosten im Recruiting.