„Heal Hitler“ schickt Adolf zur Psychotherapie

Hätte Schlimmeres verhindert werden können, wenn sich Adolf Hitler frühzeitig einer Psychotherapie unterzogen hätte? Das zumindest legt das seit Kurzem für den PC (via Steam) erhältliche Spiel „Heal Hitler“ nahe, in dem es die Komplexe des späteren Diktators mittels Jung‘scher Psychologie und Freud‘scher Psychotherapie zu behandeln gilt. „Lösen Sie Hitlers Trauma auf und verhindern Sie eine Katastrophe durch Therapie und Psychologie. Haben Sie Erfolg und vermeiden Sie den Krieg und den Holocaust“, heißt es in der Beschreibung zum Indie-Titel von Ein-Mann-Entwickler Jon Aegis.