Österreichs Triathletinnen hoffen auf große Hitze

Bei den Sommerspielen 2016 ist es für Österreichs aktuelles Aufgebot im Olympia-Aufgebot der Frauen nicht besonders gelaufen. Lisa Perterer konnte wegen eines Ermüdungsbruchs in Rio de Janeiro nicht antreten, die sie ersetzende Julia Hauser musste das Rennen wegen einer Überrundung vorzeitig beenden. Am Dienstag (6.30 Uhr Ortszeit, Montag 23.30 Uhr MESZ) gehen sie in Tokio mit viel besseren Chancen in die Konkurrenz über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen.