Zwillingsbrüder schlugen auf Polizisten ein

Am späten Samstagabend kam es in einem Gastgarten in der Salzburger Altstadt zu einer Schlägerei. Ein 28-jähriger Flachgauer wurde von Mitarbeitern des Lokals beschuldigt, randaliert zu haben. Auch bei der Sachverhaltsklärung durch die Polizei verhielt er sich äußerst aggressiv und verletzte bei der anschließenden Festnahme zwei Beamte. Als danach auch der Zwillingsbruder des Festgenommenen auf die Polizisten losging, wurde er ebenfalls abgeführt.