Alle 90 Sekunden fuhr ein Raser in das Radar

320 Tempolimit-Übertretungen in nur acht Stunden: Bei einer Schwerpunktkontrolle in Vöcklabruck wurde durchschnittlich alle 90 Sekunden ein Raser geblitzt. Trauriger Spitzenreiter war ein Lenker, der 110 km/h zu viel am Tacho hatte. Bei acht Autos wurden die Kennzeichen sofort abgenommen – Gefahr im Verzug.