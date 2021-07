Sender präsentiert Ukraine mit Tschernobyl-Bild

Diese TV-Übertragung der Olympia-Eröffnungsfeier ging gehörig in die Hose. Der südkoreanische Fernsehsender MBC stellte beim Einmarsch der Athleten am Freitag in Tokio die teilnehmenden Länder vor, indem er „landestypische“ Bilder zeigte. Besonders die Präsentation der Ukraine sorgte für Empörung ...