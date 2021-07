Corona-Aufrufe für vier weitere Salzburger Lokale

Am vergangenen Wochenende waren außerdem zwei infizierte Personen in mehreren Bars in der Stadt unterwegs. So dürfte sich ein positiver Nachtschwärmer im Watzmann und im Pepe aufgehalten haben und ein anderer im Schnaitl und im Celtic Spirit. Auch für diese Betriebe wurde ein behördlicher Aufruf gestartet. Die Kontaktpersonennachverfolgung gestaltet sich dabei laut der Stadt Salzburg schwierig, weil sich die Menschen beim Fortgehen viel bewegen und auch Kontakte dynamischer seien. Der öffentliche Aufruf sei notwendig, um sicherzugehen, hieß es. Es besteht auch der dringende Verdacht, dass es sich um die Delta-Mutation handelt.