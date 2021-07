Regionale Lebensmittel im „Einklang mit der Natur“

Was in Enzenhofers Hofladen vorrätig ist, steht auch in der App „Direkt-Regional“. Dessen Gründer Gerhard Eller ist ebenfalls davon überzeugt, dass Regionalität gegenüber Bio an Boden gewinnt: „Die Menschen kaufen lieber regionale Lebensmittel als Bio-Produkte, die etliche Transportkilometer hinter sich haben, bevor sie in der Gemüseabteilung angeboten werden. Wer es schafft, Regionalität, Saisonalität und Bioqualität unter einen Hut zu bringen, punktet auf jeden Fall.“ Der Handel ist in dieser Hinsicht übrigens knallhart: Greifen Kunden konsequent zu regionaler Bioware, werden andere Produkte, die liegen bleiben, über kurz oder lang ausgelistet. Somit kann jeder einzelne mit seinem Einkauf die heimische Landwirtschaft unterstützen.