Die Landesspitäler in OÖ stärken den Gewaltschutz

Der Gewaltaspekt in der großen österreichweiten Studie über Arbeitssituation und Ausstiegsgedanken von Pflegekräften im Spital hat auch in der Gesundheitsholding des Landes (OÖG) Aufmerksamkeit gefunden. Dort hat man schon vor der Pandemie, im Jahr 2017 zu handeln begonnen: Damals hat das Salzkammergut-Klinikum – als Pilotprojekt in der OÖG – die Initiative „Gewaltfreies Krankenhaus“ gegründet. Denn: „Oftmals hingenommen handelt es sich hierbei zweifellos um ein Tabuthema, das erst langsam aufzubrechen scheint“, so die These.