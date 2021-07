Wieder Gewitter: Murengefahr ist nicht gebannt

Die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter am vergangenen Wochenende dauern an. Der Blick auf die Wetterkarten für dieses Wochenende macht Sorge: In vielen Teilen Tirols sind kräftige Gewitter möglich. Nach den Muren im Ötztal und dem Hangrutsch in Wörgl beunruhigende Nachrichten.