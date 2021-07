Vermisster (81) tot im Goldegger See gefunden

Der Mann hatte sich mit seiner Frau bei dem See aufgehalten. Er ging dann ins Wasser, um zu schwimmen, kehrte aber nicht mehr ans Ufer zurück. Die Suche gestaltete sich schwierig, weil man nicht wusste, wo die Person untergegangen war. „Der See ist so groß wie vier Fußballfelder“, sagte ein Wasserretter. Zudem handle es sich um einen Moorsee, unter Wasser gebe es keine Sicht.