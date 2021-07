Identitäre bewerben ihr neues Castell in Steyregg

„Castell Aurora“, also Festung Morgenröte, heißt das renovierte Haus in Steyregg, in das über ein Investoren-Projekt der deutschen „Schanze Eins / Identitäre Strukturprojekte“ etwa 300.000 € flossen. Gedacht ist es als „Zentrum für alle patriotischen gegenkulturellen Aktivitäten“ samt Bar/Cafe, Büros („Cool Games“), Textil-Shop („Phalanx Europa“), Wohnraum, Online-Magazin, etc. All das natürlich mit Wachstums-Ambitionen. Das bleibt Thema für die Landespolitik. Der grüne Klubchef Severin Mayr meint: „Es wäre dringend an der Zeit, dass alle Parteien deutlich machen, dass für rechtsextreme Umtriebe in unserem Land kein Platz ist.“