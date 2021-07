Niederösterreicher wollen spontan zum Impf-Stich

Tausende Erststiche

Dass diese Angebote auch ohne eine Terminbuchung vorab gut angenommen werden, zeigt sich in der Landeshauptstadt. An den ersten beiden Tagen wurden im Primärversorgungszentrum (PVZ) rund 2000 Erststiche gesetzt. „Auch für heute haben wir aber noch ausreichend Dosen zur Verfügung“, stellt PVZ-Arzt Rafael Pichler klar. Am 31. Juli und am 1. August können sich Unter-30-Jährige auch in der Wiener Neustädter Arena Nova ohne vorherige Terminbuchung den ersten Stich holen.