15-jähriger Mopedlenker kollidiert mit Lastwagen

Der 15-Jährige war am Montag um 15.20 Uhr von Bludenz in Schruns in Richtung St. Gallenkirch unterwegs. Als er in eine Kreuzung einfuhr, um links abzubiegen, kam ihm ein Lastwagen entgegen. Dessen Fahrer legte zwar noch eine Notbremsung hin, konnte eine Kollision mit dem Mopedlenker aber nicht mehr verhindern.