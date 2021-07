„Lkw brannte schon - Fahrer schrie um sein Leben!“

Nur wenige Minuten lagen zwischen Leben und Tod: Nach einem Auffahrunfall am Montag (wir berichteten) war ein Lkw-Lenker in der Fahrerkabine eingeklemmt. Der erste Helfer am Unfallort schildert der „Krone“ nun die dramatischen Sekunden in der Flammenhölle auf der A 2: Die Fahrertür blockierte, das Feuer kam näher!