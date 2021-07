Wallner will Verkehrschaos in Wien lichten

„Wir versuchen das Chaos in Wien zu lichten“, sagte Landeshauptmann Markus Wallner am Dienstag auf die Frage, was er in Sachen S 18-Alternative zu tun gedenke. Seit Jahrzehnten warten die Bürger im Rheintal auf Entlastung - allen voran die Lustenauer. Besonders verärgert ist deren Bürgermeister Kurt Fischer. Nicht nur, dass in seiner Gemeinde das größte Zollamt steht, das rundum die Uhr besetzt ist. Auch die Vignettenbefreiung bis Hohenems locke nur Transitverkehr an.