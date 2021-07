Jetzt spricht der Sturm-Kapitän

Einschätzen kann der Kapitän auch Sturm - dafür ist er schon lange genug im Profi-Geschäft. „Wir sind weiter als im Vorjahr, da war ja vieles neu. Auf dieses Fundament müssen wir nun aufbauen. Wir haben ein gutes Klima in der Truppe und einen guten Plan, wie wir Fußball spielen wollen.“



Keine Gedanken an die „Pension“

Der 30-Jährige (Vertrag bis 2023) geht schon in seine sechste Saison bei den Schwarzen, an eine mögliche „Pension“ in Graz verschwendet er aber keinen Gedanken. „Ich habe noch viele Ziele mit Sturm, bin irrsinnig mit dem Herzen bei diesem Klub. Nichtsdestotrotz bin ich so ehrgeizig und erstrebe das Maximum. Wenn ich sagen würde, ich geh hier in Pension, würde mir der nötige Antrieb fehlen“, sagt der Mittelfeldspieler, der letzte Saison alle Spiele bestritt.