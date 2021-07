„Augenzeuge“ schilderte IS-Gräueltaten in Syrien

In dem seit 7. Juli in Wien laufenden Terrorprozess gegen zwei mutmaßliche Kämpfer der radikalislamischen Terrormiliz Islamischer Staat, ihre beiden Ehefrauen und den in einem vorangegangenen Verfahren zu 20 Jahren verurteilten früheren „Hassprediger“ Mirsad O. hat am Montag ein im Zeugenschutzprogramm befindlicher „Kronzeuge“ der Anklage ausgesagt. Der gebürtige Tschetschene hatte sich 2013 nach Syrien begeben und dort als Mitglied der Freien Syrischen Armee unter anderem Funksprüche des IS abgehört. Mithilfe des Zeugen will die Staatsanwaltschaft beweisen, dass es sich beim Hauptangeklagten Turpal I. um einen früheren Schlächter im Dienste der Terrormiliz handelt.