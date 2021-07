Seniorin im Park erstochen: Österreicher verhaftet

Eine 78-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag am Parkgelände eines Seniorenheims in der Ortschaft Lana in Südtirol erstochen worden. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr Lebensgefährte, ein Österreicher (87). Der Mann wurde von den Carabinieri festgenommen. Die Tatwaffe - ein Küchenmesser - wurde sichergestellt.