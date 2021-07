„Störfeuer!“ GAK kochte trotz Sieg

Im ersten Pflichtspiel ließ er gleich vier Zugänge in der Startelf auflaufen. Michi Huber sorgte hinten für Stabilität, Markus Rusek erzielte prompt das Siegestor, Mamadou Sangaré wusste mit feiner Klinge zu überzeugen und Daniel Kalajdzic war im Sturm bemüht. „Es fehlt aber noch etwas die Abstimmung, wir sind noch nicht bei 100 Prozent“, weiß Plassnegger, der Kapitän Marco Perchtold als zentralen Innenverteidiger in die Schlacht warf. Auch, weil Palla und Graf verletzt sind. „Marco hat das in den Tests schon gut gemacht, auch gegen St. Anna war es sehr stabil.“