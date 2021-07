Therapie in Druckkammer half Long-Covid-Patientin

Nur noch Halbtagsarbeit

Nach der Sauerstofftherapie, intensiven Atemübungen und viel Bewegung in der Slowakei konnte die lebensfrohe Innviertlerin am 5. Juli wieder zur Arbeit: „Ich arbeite jetzt halbtags, das ist wie ein kleines Wunder, dass das so schnell funktioniert hat.“

Was sie sich gewünscht hätte? „Mehr Anlaufstellen in Österreich, da ist noch Luft nach oben. Es würde sehr helfen, wenn man sich irgendwo mit anderen Betroffenen austauschen könnte.“