Bleibt die schöne Bärenschützklamm geschlossen?

Drei Tote, neun Verletzte: Dieser Tage jährte sich die Tragödie in der pittoresken Bärenschützklamm bei Mixnitz in der Steiermark. Die Betroffenheit ist nach wie vor groß, aber der Blick geht auch nach vorne. Doch: Heuer sperrt die Klamm sicher nicht mehr auf. Ob das nächstes Jahr - oder überhaupt? - sein wird, steht in den Sternen! 650.000 Euro für Sanierung und ein Zivilrechtsprozess blockieren den Weg.