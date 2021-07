Lauftreffs und Seniorensport in Grazer Bezirken

Das wöchentliche nachhaltige Programm für Senioren und Junggebliebene findet noch bis Ende Oktober in allen Grazer Bezirken immer am gleichen Tag zur gleichen Zeit (immer vormittags) statt. Die Teilnahme an den Trainings ist unverbindlich und kostenlos – und für alle (!) machbar, übrigens auch leicht in Eigenregie als „Homeworkout“. Einfach hinkommen und mitmachen! Nähere Informationen gibt es unter www.letsgograz.at.